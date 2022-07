Journée des enfants Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Journée des enfants Montaner, 3 août 2022, Montaner. Journée des enfants

Còsta de Phébus Château MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques Château Còsta de Phébus

2022-08-03 13:30:00 – 2022-08-03 18:00:00

Château Còsta de Phébus

Montaner

Pyrénées-Atlantiques Une journée rythmée de spectacles, visites ludiques et ateliers de fabrication spécialement dédiée aux enfants ! – 10h et 13h30 – Ateliers pédagogiques sur inscriptions à 10h et 13h30 (places limitées) : fabrication de blasons, de bourses en cuir… – 15h et 16h30 – Spectacle de marionnettes « Princesse en détresse » par la Compagnie du Polisson. Tous publics à partir de 6 ans. chateau.montaner@orange.fr +33 5 59 81 53 88 Château Còsta de Phébus Montaner

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montaner MONTANER Adresse Montaner Pyrénées-Atlantiques Château Còsta de Phébus Ville Montaner lieuville Château Còsta de Phébus Montaner Departement Pyrénées-Atlantiques

Montaner MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaner/

Journée des enfants Montaner 2022-08-03 was last modified: by Journée des enfants Montaner Montaner MONTANER 3 août 2022 Còsta de Phébus Château MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques

Montaner Pyrénées-Atlantiques