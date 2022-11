Journée des enfants La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Journée des enfants La Roche-Jaudy, 18 décembre 2022, La Roche-Jaudy. Journée des enfants

Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

2022-12-18 15:15:00 – 2022-12-18 18:00:00 La Roche-Jaudy

Côtes-d’Armor La municipalité de La Roche-Jaudy invite les familles.

Séance cinéma : film d’animation « De la neige pour Noël » et venue du Père Noël. +33 2 96 91 36 31 La Roche-Jaudy

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor Ville La Roche-Jaudy lieuville La Roche-Jaudy Departement Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-jaudy/

Journée des enfants La Roche-Jaudy 2022-12-18 was last modified: by Journée des enfants La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy 18 décembre 2022 Côtes-d’Armor La Roche-Jaudy Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor