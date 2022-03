Journée des enfants au Pavillon blanc Pavillon blanc, 9 avril 2022, Colomiers.

Journée des enfants au Pavillon blanc

Pavillon blanc, le samedi 9 avril à 11:00

**11H : CONTE MUSICAL MAMAN BALEINE** 0 – 4 ANS Quand Baleineau naît, Maman Baleine l’accompagne à la surface de l’eau, pour qu’il prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, de l’air à l’eau, Baleineau peu à peu s’aventure jusqu’au bateau, bondit toujours plus haut vers l’oiseau, et s’il se perd, Maman Baleine le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et le rassurer. Petits clapotis, gros soupirs, rires en cascade… **15H : CONCERT PREMIÈRES NEIGES** Dans ce spectacle musical doux et poétique, les histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. Les musiciennes slamment, content ou chantent, mêlant improvisation musicale et compositions aux sonorités actuelles adaptées aux jeunes sensibilités. Inscription en ligne ou sur place. **16H : CONCERT BOUM BOUM BOX** Le multifacette DJ Touma vous invite à passer du perfecto à la casquette, de la coupole au limbo en un tour de piste. Dans sa boîte à malice : des jeux, des ballons sauteurs, une machine à bulle, des micros, des raquettes, du son, une guitare qui pique et tout un tas de surprises… Une belle occasion de jouer ensemble, danser, faire la fête avec les copines, les copains et toute la famille pour clôturer la journée des enfants du Pavillon blanc. **Infos** : Pavillon blanc Henri-Molina, 05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr Horaires ——– 11h-17h30 **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc

**11H : CONTE MUSICAL MAMAN BALEINE** 0 – 4 ANS Quand Baleineau naît, Maman Baleine l’accompagne à la surface de l’eau, pour qu’il prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, de l’air à l’eau,

Pavillon blanc Pavillon blanc Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T17:30:00