Journée des écoliers Juniville, 30 avril 2022, Juniville.

Rue de Quimper Juniville Ardennes Juniville Balades en calèche, manèges, cible géante, château gonflable, cônes interactifs, coiffure, tatouage, ateliers créatifs, pêche aux canards, parcours en trottinette et d’autres activités … Restauration, tombola Réservation possible +33 6 28 28 00 62 Rue de Quimper Juniville

