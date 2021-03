Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Journée des droits des femmes – Vitrine sur Art – Du 8 au 22 mars Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégorie d’évènement: Quint-Fonsegrives

Journée des droits des femmes – Vitrine sur Art – Du 8 au 22 mars Quint-Fonsegrives, 8 mars 2021-8 mars 2021, Quint-Fonsegrives. Journée des droits des femmes – Vitrine sur Art – Du 8 au 22 mars

du lundi 8 mars au lundi 22 mars à Quint-Fonsegrives

La municipalité a proposé aux commerçants de la commune d’exposer dans leur commerce une œuvre d’artistes du 8 au 22 mars 2021. Ce projet transversal pour l’attractivité des commerces et la création artistique des peintres, sculpteurs et photographes quint-fonsegrivois permettra en mars 2021, une vitrine sur l’art pour un regard sur la femme. Bien entendu, en raison de la crise sanitaire, la mise à disposition des œuvres se fera conformément à un protocole garantissant la sécurité sanitaire du public, des salariés et des responsables des commerces. Consultez la galerie photos de l’événement en [cliquant ici](https://www.quint-fonsegrives.fr/galeries/vitrine-sur-art-du-8-au-22-mars-2021/) Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T08:00:00 2021-03-08T17:00:00;2021-03-09T08:00:00 2021-03-09T17:00:00;2021-03-10T08:00:00 2021-03-10T17:00:00;2021-03-11T08:00:00 2021-03-11T17:00:00;2021-03-12T08:00:00 2021-03-12T17:00:00;2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T17:00:00;2021-03-14T08:00:00 2021-03-14T17:00:00;2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T17:00:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T17:00:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T17:00:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T17:00:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T17:00:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T17:00:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Quint-Fonsegrives Autres Lieu Quint-Fonsegrives Adresse Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives