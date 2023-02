Journée des droits des femmes Salle Kan Ar Mor Cléder Cléder Catégories d’Évènement: Cléder

2023-03-05 14:30:00 – 2023-03-05 18:00:00

Finistère Cléder Rencontre avec l’autrice Maha Hassan autour de son livre : femmes d’Alep.

Expo et ateliers participatifs des artistes :

. Marion Plumet « Nos femmes »

. Elisabeth Estienne « Intimité »

Expo d’art postal sur le statut des femmes.

Jeu de société sur les droits des femmes à disposition.

Chorale morlaisienne Ral’ko à l’ouest.

Goûter offert.

Film « Annie Colère »au cinéma la Dauphin à Plouescat le 8 mars 20h45 lesmouettescurieuses@yahoo.fr +33 6 28 60 05 20 Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder

