Journée des droits des femmes Rue Lorois Pontivy, vendredi 8 mars 2024.

Plusieurs temps d’échanges pour parler des droits des femmes, de leur place dans les transitions et de la convergence des luttes.

Café philo, jeu participatif et lecture du livre de Lucile Peytavin « Le coût de la virilité ».

Public adolescent et adulte | Prix libre et conscient .

Début : 2024-03-08 16:00:00

fin : 2024-03-08

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

