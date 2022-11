Journée des droits de l’enfant à l’honneur. Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Journée des droits de l’enfant à l’honneur. Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 10h30 à 18h00

. gratuit Le 19 novembre, Graines de Mouvement organise une journée gratuite à l’occasion du festival des solidarités de la mairie du 19e. Au programme : 10 h 30 – 12 h 30 : Théâtre Forum autour des Droits de l’Enfant animé par Graines de Mouvement. 14 h 00 – 15 h 30 : Atelier « Les ados jouent avec leurs droits ! » animé par Korhom. 16 h 00 -17 h 00 : Spectacle « J’ai le droit ! » de Graines de Mouvement. Toute la journée dans le hall : Exposition « Les droits dessinés par les enfants » par Rêve édition. Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris Contact : https://fb.me/e/2aQxO2xqJ diffusion.grainesdemouvement@gmail.com https://www.facebook.com/grainesdemouvement https://www.facebook.com/grainesdemouvement https://www.helloasso.com/associations/graines-de-mouvement/evenements/j-ai-le-droit

Lieu Centre Paris Anim' Place des fêtes Adresse 2-4 rue des Lilas Ville Paris

