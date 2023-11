Journée des droits de l’enfant à l’honneur Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée des droits de l’enfant à l’honneur Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit Le 18 novembre, Graines de Mouvement organise une journée d’animations gratuites à l’occasion du festival des solidarités de la mairie du 19e. Au programme : 10 h 30 – 12 h 30 : Théâtre Forum autour des Droits de l’Enfant 16 h 00 – 17 h 00 : Spectacle « J’ai le droit ! » à partit de 7 ans, suivi d’un échange avec le public Centre Paris Anim’Place des Fêtes, 2-4 rue des Lilas, 75019 Paris. Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris Contact : https://facebook.com/events/s/2eme-edition-les-droits-de-len/6544786905629787/ +33749281682 grainesdemouvement@gmail.com https://www.facebook.com/grainesdemouvement https://www.facebook.com/grainesdemouvement https://www.helloasso.com/associations/graines-de-mouvement/evenements/journee-les-droits-de-l-enfant-a-l-honneur-2023?fbclid=IwAR0ymLuicZSGbZ2DzOVA_YjhY35WPBky7VQAxMpezsF0Fnp6QztD5FkGb_4

