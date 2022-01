JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME VISITES COMMENTEES Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Pour cette journée, le Musée Agathois vous propos des visites guidées autour du thème de « La Belle Agathoise ». Nombreux sont les voyageurs qui , au XIXème siècle, ont loué la beauté des femmes d’Agde. La visite s’articule autour d’une quête de cette beauté au travers du caractère et des différents éléments de leur costume. >Visite commentée >10h30 et 14h30.

>Sur réservation au 04.67.94.92.54

