JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME Agde, 8 mars 2022, Agde.

2022-03-08 – 2022-03-08

Visite des collections >De 14h30 à 16h30.

A travers ses collections, le Musée de l’Ephèbe propose une visite guidée allant de l’Antiquité à la pèriode moderne sous forme de microcapsules.

Les femmes sont invitées à ramener et déposer un objet, une illustration, un texte… représentant, pour elles, leur féminité, leur courage, leur force et leur combat.

Une fois rassemblés, tous ces « attributs féminins », constitueront la création d’une oeuvre originale et unique!

En parallèle, une sélection d’iconographies célébrera les droits acquis par les femmes dans le monde.

Projection et échange « Les femmes de pouvoir de l’Antiquité et d’aujourd’hui » >A 17h15.

Les médiateurs culturels du Musée restituent, au travers d’un diaporama commenté et interactif, un regard croisé sur ces femmes qui ont su jouer un rôle important durant la période antique comme actuelle.

« Il n’est aucun emploi concernant l’administration de la cité qui appartienne à la femme en tant que femme, ou à l’homme en tant qu’homme; au contraire, les aptitudes naturelles sont également réparties entre les deux sexes, et il est conforme à la nature que la femme, aussi bien que l’homme, participe à tous les emplois. » Platon « La République » (IVème siècle av. J-C).

>Entrée gratuite pour les femmes toute la journée

>Sur réservation au 04.67.94.69.60

