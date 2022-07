Journée des collectionneurs Ricard Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

2022-07-31 09:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Var Six-Fours-les-Plages Rendez-vous incontournable des passionnés de la marque anisée, (re)découvrez différents stands présentant des objets à l’effigie de la marque Ricard : brocs, cendriers, bobs, verres, casquettes, lunettes… A acheter, vendre, échanger… Les Iles Paul Ricard – Elles sont faites pour vous île des Embiez Place centrale Six-Fours-les-Plages

