Journée des châteaux forts d’Alsace : Ortenbourg Scherwiller, 1 mai 2022, Scherwiller.

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Scherwiller Bas-Rhin

Visite guidée et interactive du château, atelier bâtisseur : comprendre et participer à la réalisation d’une arche romane, jeux médiévaux pour les enfants et énigme à résoudre : qui est le nouveau Seigneur du château ?

Animations, atelier et visite interactive pour (re)découvrir château de l’Ortenbourg

+33 6 72 47 97 51

