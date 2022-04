Journée des châteaux forts d’Alsace Châtenois, 1 mai 2022, Châtenois.

2022-05-01 13:30:00 – 2022-05-01

Châtenois Bas-Rhin Châtenois

Dans le cadre de la journée des châteaux forts d’Alsace, visite des remparts et de leur histoire en présence d’un guide. Maquette du château du Haut-Koenigsbourg et explications, ludiques pour les enfants. Horaires des visites qui seront adaptées en fonction de l’affluence : 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30. Visite possible en allemand.

Visite des remparts en compagnie d’un guide et maquette du château du Haut-Koenigsbourg

+33 6 76 28 09 48

