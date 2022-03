“Journée des auteurs” – Rencontres littéraires Espace Beaupré Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

De l’histoire locale au fantastique, en passant par le policier, la bande dessinée ou encore les documentaires pour enfants, Benoît Cordonnier & Bruno Vouters, Jacqueline Dupont & Véronique Genelle, Sophie David, Pascale Baugé, Zellgarm, Eric Frimat, Vanya Stolarski, Laura Sergent, Marc Falvo, Isam Shahrour, Johann Leynaud, … se feront un plaisir de vous faire découvrir, et vous dédicacer leurs ouvrages. à 10h30 : conférence de Benoit Cordonnier et Bruno Voutters pour leur livre Louis Cordonnier, infatigable bâtisseur. de 10h30 à 12h00 : atelier d’écriture tout-public avec Johann Leynaud (auteur BD et albums jeunesse) Sur réservation à 15h00 : table ronde : “la pédocriminalité : en finir avec le silence” à 15h00 : L’association Dyna’mots graphie vous invite à reprendre le chemin des écoliers le temps d’une dictée, concoctée par Sophie David, auteure haubourdinoise. Sur réservation

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, la ville d’Haubourdin vous invite à partir à la découverte d’auteurs régionaux. Espace Beaupré Avenue de Beaupré, Haubourdin Haubourdin Nord

