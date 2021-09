Journée des Ateliers d’Artistes Hôtel de Région de Toulouse, 10 octobre 2021, Toulouse.

Journée des Ateliers d’Artistes

Hôtel de Région de Toulouse, le dimanche 10 octobre à 00:00

### La Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie : faire découvrir et encourager la création La Région Occitanie a créé la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie afin de renforcer la visibilité des artistes du territoire et de soutenir la création contemporaine. Cette journée permet aux amateurs d’arts visuels de rencontrer des sculpteurs, plasticiens, peintres, graphistes, designers, vidéastes ou photographes sur leurs lieux de création, et c’est un excellent moyen pour les artistes de présenter leurs méthodes de travail et leurs œuvres, tout en favorisant une proximité avec le public. ### Plus d’infos [Retrouvez les artistes qui ouvrent leur porte pour l’édition 2021](https://www.laregion.fr/JAA) ![]() ### Infos pratiques Dimanche 10 octobre

Entrée libre et gratuite

Culture

Hôtel de Région de Toulouse 22 Av. du Maréchal Foch, 31400 Toulouse, France Toulouse



