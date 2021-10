Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie : Stefaan Eyckmans Porte-du-Quercy, 10 octobre 2021, Porte-du-Quercy.

Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie : Stefaan Eyckmans 2021-10-10 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-10 19:00:00 19:00:00 Lieu dit Troniac L’Ancien Presbytère de Troniac

Porte-du-Quercy Lot Porte-du-Quercy

Explication et démonstration des techniques classiques de peinture flamande

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, le peintre Stefaan Eyckmans vous ouvre les portes de son atelier.

Stefaan Eyckmans est né à Niel, un village de briqueteries aux portes d’Anvers. Son père artiste et peintre publicitaire Louis Eyckmans, lui ouvrira les portes de son atelier et lui fera partager sa passion. Pendant ses années d’études à Anvers Stefaan est fortement influencé par les Primitifs Flamands, les peintres de natures mortes du 17e siècle et les peintres réalistes d’Anvers comme Willem Dolphyn.

Après une formation de dessinateur de caractères et d’illustrateur, Stefaan va travailler dans la publicité mais la frénésie de cet univers et les délais de travail raccourci le lassent et il finit par choisir définitivement le silence de l’atelier, l’observation patiente et l’arrangement lent des compositions intemporelles.

De ses toiles émanent un monde paisible et équilibré qui permet de s’échapper d’un quotidien toujours plus stressant.

La technique des coloris des maîtres anciens combinée avec les matériaux, les couleurs et les objets actuels, fait naître un réalisme contemporain qui s’enracine dans une tradition picturale séculaire.

Stefaan vit dans le Quercy Blanc, dans un petit hameau entre les vignobles de Cahors. Là, il tra­vaille soli­taire dans une grange rénovée à L’ Ancien Presbytère de Troniac

+33 5 65 23 63 59

