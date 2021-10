Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie: Marcel Bénaïs Montcuq-en-Quercy-Blanc, 10 octobre 2021, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie: Marcel Bénaïs 2021-10-10 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-10 13:00:00 13:00:00 Art Factory 19 19 boulevard Jacques Chapou

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Exposition des oeuvres de Marcel Bénaïs et des artistes du collectif “Art Factory 19″.

Rencontres et échanges avec les artistes dans leur environnement de travail.

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes Occitanie”, le sculpteur et peintre Marcel Bénaïs ouvre son atelier.

La peinture de Marcel Bénaïs, prétendument abordable et ludique, se pare de traits schématiques, parfois caricaturaux et de couleurs acidulées, pour détourner l’attention de son énigme, l’inquiétude immanente de la vie, l’angoisse toute-pénétrante qui guette dans les endroits les plus inattendus, dans les scènes les plus anodines et réconfortantes.

Cet artiste sophistiqué et très cérébral déconstruit les images qui le et nous nourrissent et y glisse le détail dissonant, presque imperceptible, banal en soi mais qui fait trembler le sentiment confortable du familier.

Il s’est approprié la notion de peintre « autodidacte » dans le premier sens du mot, le plus juste, c’est-à-dire un peintre qui étudie en solitaire l’histoire et les secrets du « métier », non pas un créateur qui nie ou qui ignore par choix ou par nécessité les acquis de l’antériorité et qui invente par conséquent tous ses moyens, souvent assez limités. En ceci, Marcel Bénaïs se place aussi loin que possible de ce qu’il est convenu d’appeler « art brut ».

Braque, Matisse, Basquiat et surtout Picasso sont des sources constantes d’inspiration pour marcel Bénaïs pourrait-on dire. Et pourtant on aurait tort…

marcelbenais.peint@orange.fr +33 6 08 61 58 26

