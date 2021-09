Cazals Cazals Cazals, Lot Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Cazals, 9 octobre 2021, Cazals. Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2021-10-09 – 2021-10-10

Cazals Lot Cazals Lot Samedi 9 octobre L’Atelier de l’Esperluète

-Gaston Castelain 13h à 19h ; les Ateliers, rue du Barry

– Alexandra du Moulin + “le Off de la JAA” : https://www.laregion.fr/Alexandra-du-Moulin-38 Dimanche 10 octobre 9h30 à 13h et 15h à 19h30 ; salle du Conseil Municipal, Place Joseph Touriol

– Pénélope Milner : https://www.laregion.fr/milner-penelope 10h à 18h ; Atelier des pieds et des mains, rue du Barry

– Sophie Latappy : https://www.laregion.fr/Latappy-Sophie 13h à 19h ; les Ateliers, rue du Barry

– Alexandra du Moulin + “le Off de la JAA” : https://www.laregion.fr/Alexandra-du-Moulin-38 L’Atelier de l’Esperluète

-Gaston Castelain Pour plus d’artistes : https://www.laregion.fr/jpo Cette quatrième édition sera pour vous l’occasion de mieux connaître le travail des artistes dans sa simplicité ainsi que de valoriser la richesse de la création actuelle du territoire.

Pour plus d'artistes : https://www.laregion.fr/jpo

