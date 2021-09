Les Arques Les Arques Les Arques, Lot Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie aux Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie aux Arques Les Arques, 10 octobre 2021, Les Arques. Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie aux Arques 2021-10-10 10:00:00 – 2021-10-10 19:00:00

Les Arques Lot Les Arques 10h-19h ; Atelier Galerie.

– https://www.laregion.fr/Jerome-Bedes Pour plus d’artistes : https://www.laregion.fr/jpo Cette quatrième édition sera pour vous l’occasion de mieux connaître le travail des artistes dans sa simplicité ainsi que de valoriser la richesse de la création actuelle du territoire.

Venez découvrir les œuvres de Jérôme Bédès. +33 5 65 23 37 58

(c) Région Occitanie dernière mise à jour : 2021-09-21 par OT Cazals-Salviac

