Journée des associations

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 16:00:00

EUR 0 0 12 associations des villages de Saint-Vincent, Labatmale, Lamarque-Pontacq et Pontacq vous proposent de venir découvrir leurs activités culturelles, sportives, patrimoniales, sociales et solidaires. Le Bar Beròy et quelques autres stands seront présents pour assurer la restauration : samoussas, pakoras, assiettes de fromage et pâtisseries locales. A partir de 11h, aura lieu un concours de quilles finlandaises. En début d’après-midi, une présentation de danses latines vous sera proposé. Chanteurs et musiciens sont les bienvenus pour faire profiter de leurs talents à tous.

+33 5 59 53 50 65

