Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Brevin-les-Pins, 4 septembre 2021, Saint-Brevin-les-Pins. JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 – 2021-09-04 Parc des Sports Avenue de la Guerche

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Journée des Associations le samedi 4 septembre de 10h à 17h au Parc des Sports Avenue de la Guerche. Venez à la rencontre d’une cinquantaine d’associations brévinoises.

Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, humanitaires, caritatives ou patriotiques… toutes ont à cœur de faire découvrir au public leurs activités. Journée des Associations le samedi 4 septembre de 10h à 17h au Parc des Sports Avenue de la Guerche. Venez à la rencontre d’une cinquantaine d’associations brévinoises.

Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, humanitaires, caritatives ou patriotiques… toutes ont à cœur de faire découvrir au public leurs activités. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Parc des Sports Avenue de la Guerche Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.23446#-2.17549