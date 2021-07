Journée des Associations Espace Cabanac, 4 septembre 2021, Donneville.

Rencontre avec les associations ——————————- De **10 h 00** à **14 h 00** vous pourrez venir à la rencontre des différentes associations donnevilloises à l’Espace Cabanac. Vous pourrez prendre des informations sur celles-ci avec la possibilité d’adhérer et de vous inscrire aux activités proposées tout au long de l’année. En prime des démonstrations seront faîtes pour certaines d’entre elles. ### Les Associations présentes : * **Le CLAD** (Culture, Loisirs et Animations à Donneville) propose des activités sportives (multisport, running, katori…), de bien-être (yoga, danse…) ou culturelles (théâtre, œnologie…) pour les adultes et les enfants. * **Graine de Gafet’s** est l’association de parents d’élèves de l’école de Donneville. Elle organise régulièrement des évènements et animations (loto, marché de noël…) afin de récolter des fonds pour l’école primaire de Donneville. L’association accepte aussi les dons. * **Le Labège Inter FC** est une association de football intercommunale qui regroupe les communes de Deyme, Donneville, Corronsac, Labège, Montbrun, Péchabou et Pompertuzat. * **Le Tennis Club de Donneville**, qui en plus d’organiser des tournois pour ses licenciés s’occupe aussi du vide-grenier annuel de Donneville. Cette année, la journée des associations est aussi partenaire du festival **_À Fleur de Mousse_** avec qui nous partagerons les lieux durant la matinée. Vous pourrez donc en profiter pour visiter aussi le marché de producteurs et artisans locaux et si le cœur vous en dit rester pour assister à la suite du festival.

Entrée Libre – Respect des consignes sanitaires en cours

Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne



