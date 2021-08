JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Clermont-l’Hérault, 4 septembre 2021, Clermont-l'Hérault.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 16:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 10 h à 16 h au centre-ville de Clermont-l’Hérault, une date à ne manquer sous aucun prétexte pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire à leur activité préférée, se renseigner sur les différentes disciplines et activités, et faire des découvertes et des rencontres passionnantes !

Événement très attendu qui rassemble tous les ans un grand nombre de Clermontais autour de la richesse de la vie associative locale, la Journée des associations a lieu cette année le samedi 4 septembre. Comme chaque année, tous les domaines seront représentés : culture, loisirs, solidarité, mémoire…

+33 4 67 88 87 24

