Nous serons heureux de vous retrouver pour vous renseigner sur la mobilité européenne, la citoyenneté ou encore sur nos cours de langues lors de la Journée des Associations de la ville de Bergerac le samedi 4 septembre.

Entrée libre, gratuit

La Ville de Bergerac met à l’honneur la richesse et la vitalité des associations de la commune. Centre historique Bergerac Bergerac Dordogne

2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T17:30:00

