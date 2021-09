Barbentane Barbentane Barbentane, Bouches-du-Rhône Journée des Associations Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Journée des Associations Barbentane, 11 septembre 2021, Barbentane. Journée des Associations 2021-09-11 – 2021-09-11 Salle des Fêtes Route de Boulbon

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane 12 associations ont confirmé leur présence auprès de nos services.



Des animations tout au long de la journée.

Les enfants (5 – 11 ans) pourront s’initier à la moto électrique grâce au TRIAL Loisir Club Barbentanais.

Danses, chants et autres pratiques sportives vous attendent également.



Venez donc à la rencontre des associations qui font battre le cœur de Barbentane. Journée des Associations de Barbentane. +33 4 90 90 85 85 http://www.barbentane.fr/ 12 associations ont confirmé leur présence auprès de nos services.



Des animations tout au long de la journée.

Les enfants (5 – 11 ans) pourront s’initier à la moto électrique grâce au TRIAL Loisir Club Barbentanais.

Danses, chants et autres pratiques sportives vous attendent également.



Venez donc à la rencontre des associations qui font battre le cœur de Barbentane. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Barbentane, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Barbentane Adresse Salle des Fêtes Route de Boulbon Ville Barbentane lieuville 43.90199#4.75465