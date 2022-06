JOURNEE DES ASSOCIATIONS À MASSEUBE Masseube Masseube Catégories d’évènement: 32140

32140 Masseube EUR Vous souhaitez pratiquer une activité ou vous impliquer dans une association ? Venez rencontrer plus de 30 associations.

Jeux avec la ludothèque Val de Gers, balades à poney, initiations au cirque, au judo, au tennis , au hand-ball, au tennis de table , au rugby, aux quilles, au tir à l’arc, au dessin…etc

Repas dès 12H30 sur réservation au 05 62 66 12 22. Collection Tourisme Gers/OT Val de Gers

