Roubaix STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Nord, Roubaix Journée des associations 2021 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Journée des associations 2021 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Roubaix. Journée des associations 2021

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, le samedi 11 septembre à 10:00

Comme chaque année, venez à la rencontre du tissu associatif roubaisien, le samedi 11 septembre, de 11h à 18h, au STAB / Parc des sports. Animations et ateliers gratuits, pour toute la famille, et une foule de renseignements utiles pour adhérer aux associations roubaisiennes (culture, sports, développement durable..) ou encore bénéficier des chèques activités.

Gratuit

Une journée à la rencontre des associations roubaisiennes. STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Adresse 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Ville Roubaix lieuville STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix