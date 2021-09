Bordeaux Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux, Gironde Journée des Assises Régionales de la Biodiversité Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Muséum de Bordeaux – sciences et nature, le samedi 25 septembre à 10:30

Samedi 25 septembre 2021 Toute la journée Envie de partir à la rencontre des chiroptères ou des hérons de notre région ? D’en savoir plus sur la zoochorie ou bien sur la couleur des poissons ? De connaître un peu mieux les animaux migrateurs de passage chez nous ? A l’occasion de la Journée des Assises Régionales de la Biodiversité, profitez, au grès de votre visite, de moments privilégiés avec les médiateurs du Muséum. Tout au long de la journée, ils partageront avec vous des anecdotes toutes aussi passionnantes les unes que les autres !

Visites comprises dans le prix d’entrée

