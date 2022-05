Journée des artistes peintres au musée des Traditions

2022-08-17 10:00:00 – 2022-08-17 17:00:00 0 0 EUR Le musée des Traditions vous propose une journée des artistes peintres avec 10 peintres locaux qui exposeront dans l'airial. ( peinture sur toile : huile acrylique, aquarelle et pastels). Entrée libre

