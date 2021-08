Béziers Béziers Béziers, Hérault JOURNEE DES ARTISTES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

JOURNEE DES ARTISTES Béziers, 18 septembre 2021, Béziers. JOURNEE DES ARTISTES 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 18:00:00

Béziers Hérault L’auteur de fantasy, Drake Manakete, et l’illustratrice Laura Ournac, viennent présenter leur ouvrage illustré pour enfants “Les adieux de Ptitpère”. Une séance de dédicace suivra la présentation.

Entrée libre. L’auteur de fantasy, Drake Manakete, et l’illustratrice Laura Ournac, viennent présenter leur ouvrage illustré pour enfants “Les adieux de Ptitpère”. Une séance de dédicace suivra la présentation. Entrée libre. +33 9 50 94 25 39 L’auteur de fantasy, Drake Manakete, et l’illustratrice Laura Ournac, viennent présenter leur ouvrage illustré pour enfants “Les adieux de Ptitpère”. Une séance de dédicace suivra la présentation.

Entrée libre. Kyo’Hon dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34519#3.21969