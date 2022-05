Journée des Antiquaires et Brocanteurs à Prayssac Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Journée des Antiquaires et Brocanteurs à Prayssac Prayssac, 18 août 2022, Prayssac. Journée des Antiquaires et Brocanteurs à Prayssac Prayssac

2022-08-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-18 18:00:00 18:00:00

Emplacement 25 m² : 45 € – Emplacement 40 m² : 75€ – Gratuit pour le visiteurs

Environ 35 à 40 exposants

Environ 35 à 40 exposants C’est l’occasion de trouver un objet rare en flânant à la Brocante des Professionnels de Prayssac ! Emplacement 25 m² : 45 € – Emplacement 40 m² : 75€ – Gratuit pour le visiteurs

