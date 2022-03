JOURNÉE DES ABEILLES Place Colbert Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Pour la première fois, Mont-Saint-Aignan organise une journée des abeilles ! Découvrez le mercredi 6 avril des animations et stands d’informations en faveur de ces insectes pollinisateurs, essentiels pour tous.

Gratuit

Sensibilisation à la protection des abeilles et à l’enjeu environnemental qui en découle Place Colbert place colbert 76130 mont saint aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T17:30:00

