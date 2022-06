JOURNÉE DÉPARTEMENTALE FNADEPA

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE FNADEPA, 17 novembre 2022, . JOURNÉE DÉPARTEMENTALE FNADEPA



2022-11-17 09:00:00 – 2022-11-17 21:00:00 La Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services pour les Personnes Agées rassemble ses partenaires pour une journée de forum suivie de sa soirée spectacle à destination des résidents, salariés et bénévoles. La Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services pour les Personnes Agées rassemble ses partenaires pour une journée de forum suivie de sa soirée spectacle à destination des résidents, salariés et bénévoles. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville