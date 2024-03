Journée départementale des familles Los Sautaprats Nay, samedi 18 mai 2024.

Participez aux journées portes ouvertes. Le partage d’une activité adaptée (gym bébé, parcours moteurs, ateliers gymniques, tumbling, cheerleading, gym douce) avec un lien intergénérationnel enfants/parents/grands parents. Echange et accompagnement parental.

Activité accessible de 6 mois à l’âge sénior. et pour les handi et valides.

Repas partagé le midi: pique nique tiré du sac ! 0 0 EUR.

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Los Sautaprats 5 Allée Jean Barthet

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@sautaprats.org

