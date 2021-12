Briec collège Stéphan Briec, Finistère Journée Départementale de l’Innovation sur l’évaluation collège Stéphan Briec Catégories d’évènement: Briec

Finistère

Journée Départementale de l’Innovation sur l’évaluation collège Stéphan, 26 janvier 2022, Briec. Journée Départementale de l’Innovation sur l’évaluation

le mercredi 26 janvier 2022 à collège Stéphan

Le 110bis Bretagne propose un temps d’échanges et de témignages sur ** »l’évaluation » au collège de Briec.** 10h00 – 12h00: témoignages de collèges, lycées. 14h00 – 16h00: questionnements, échanges sur l’évauation. [Pour participer en ligne](https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/50993/creator/36814/hash/20879f115dcc523b654b0bc14e9426eac91b4490)

Pas d’inscription

Temps d’échanges, ouvert à tous. collège Stéphan Briec Briec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T12:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Briec, Finistère Autres Lieu collège Stéphan Adresse Briec Ville Briec lieuville collège Stéphan Briec