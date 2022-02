Journée départementale de l’élevage Lauzun, 11 juin 2022, Lauzun.

Journée départementale de l’élevage Lauzun

2022-06-11 – 2022-06-11

Lauzun Lot-et-Garonne

La Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, en partenariat avec l’association du Comice Agricole de Lauzun, organise la Journée départementale de l’élevage !

Programme : le matin exposition et concours de bétail, le midi repas de producteurs, l’après midi remise des prix suite aux concours et spectacle équestre. La journée sera prolongée en soirée par un repas et une animation. Plus de détails bientôt.

La Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, en partenariat avec l’association du Comice Agricole de Lauzun, organise la Journée départementale de l’élevage ! Programme détaillé à venir.

+33 6 89 44 00 39

La Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, en partenariat avec l’association du Comice Agricole de Lauzun, organise la Journée départementale de l’élevage !

Programme : le matin exposition et concours de bétail, le midi repas de producteurs, l’après midi remise des prix suite aux concours et spectacle équestre. La journée sera prolongée en soirée par un repas et une animation. Plus de détails bientôt.

© OTPL

Lauzun

dernière mise à jour : 2022-01-27 par