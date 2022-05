Journée départementale de la randonnée Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Catégorie d’évènement: Briare

Journée départementale de la randonnée Parc naturel de Trousse-Bois à Briare, 25 septembre 2022, Briare. Journée départementale de la randonnée

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare, le dimanche 25 septembre à 07:00

Départ de 7h à 10h : découvrez les bienfaits de la randonnée et les différentes pratiques : normale, nordique, santé. A partir de 10h : Encadrement et démonstration randonnée marche nordique et rando santé ____________________________________________ Tout public, inscription sur place ____________________________________________ Gratuit RDV : Centre Social Culturel – 45250 Briare ____________________________________________ Cette animation est financée et mise en place par le Département du Loiret.

Voir https://loiret.ffrandonnee.fr

Journée départementale de la randonnée Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-25T07:00:00 2022-09-25T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Adresse Briare Ville Briare lieuville Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Journée départementale de la randonnée Parc naturel de Trousse-Bois à Briare 2022-09-25 was last modified: by Journée départementale de la randonnée Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Parc naturel de Trousse-Bois à Briare 25 septembre 2022 Briare Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare

Briare