Journée dégustation Beaujolais nouveau Albon Albon Catégories d’évènement: Albon

Drme

Journée dégustation Beaujolais nouveau Albon, 18 novembre 2022, Albon. Journée dégustation Beaujolais nouveau

Aérodrome 1692 route RN7 Nord Le Creux de la Thine Restaurant Bar des Ailes Albon Drme Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord

2022-11-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-18 19:00:00 19:00:00

Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord

Albon

Drme Albon A l’occasion du Beaujolais nouveau une journée découverte est organisée avec différents cru ainsi que des vins locaux ! Nouvelle carte hivernale dès le soir même. contact@restobardesailes.com +33 4 75 23 72 42 http://www.restobardesailes.com/ Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Albon, Drme Autres Lieu Albon Restaurant Bar des Ailes Adresse Albon Drme Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Ville Albon lieuville Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon Departement Drme

Albon Restaurant Bar des Ailes Albon Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albon/

Journée dégustation Beaujolais nouveau Albon 2022-11-18 was last modified: by Journée dégustation Beaujolais nouveau Albon Albon Restaurant Bar des Ailes 18 novembre 2022 Aérodrome 1692 route RN7 Nord Le Creux de la Thine Restaurant Bar des Ailes Albon Drme Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Albon Drme

Albon Drme