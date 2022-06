Journée dédiée à Albert Schweitzer, 26 juin 2022, .

Journée dédiée à Albert Schweitzer



2022-06-26 10:30:00 – 2022-06-26 18:00:00

EUR La Maison Rurale de l’Outre-Forêt rend hommage à Albert Schweitzer. Cet illustre Alsacien, connu au-delà des frontières comme médecin, théologien, pasteur, philosophe et musicien a vécu un épisode douloureux durant sa vie : il fut emprisonné durant la Grande Guerre avec son épouse parce que ressortissants étrangers. Cette période difficile relatée dans le livre « Hélène et Albert Schweitzer dans la tourmente de la Grande Guerre » est l’objet de la conférence du jour animée par l’historien et l’auteur Jean-Laurent VONAU.

Programme complet sur le site internet de la Maison Rurale.

Journée hommage. Venez découvrir l’histoire tragique d’Albert Schweitzer lors de la conférence présentée en son honneur par Jean-Laurent Vonau. Repas de midi, sur réservation préalable (avant le le 21/06).

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt rend hommage à Albert Schweitzer. Cet illustre Alsacien, connu au-delà des frontières comme médecin, théologien, pasteur, philosophe et musicien a vécu un épisode douloureux durant sa vie : il fut emprisonné durant la Grande Guerre avec son épouse parce que ressortissants étrangers. Cette période difficile relatée dans le livre « Hélène et Albert Schweitzer dans la tourmente de la Grande Guerre » est l’objet de la conférence du jour animée par l’historien et l’auteur Jean-Laurent VONAU.

Programme complet sur le site internet de la Maison Rurale.

dernière mise à jour : 2022-06-16 par