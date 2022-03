Journée dédicaces Lulu – Les aventures de Jobig La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Journée dédicaces Lulu – Les aventures de Jobig La Forêt-Fouesnant, 22 avril 2022, La Forêt-Fouesnant. Journée dédicaces Lulu – Les aventures de Jobig Office de tourisme 1 place de la Baie La Forêt-Fouesnant

2022-04-22 – 2022-04-22 Office de tourisme 1 place de la Baie

Lucienne Moisan, alias Lulu présentera ses deux albums « Les aventures de Jobig », édités chez Yoran Embanner. Jobig, le petit garçon aux cheveux roux, né sur l'archipel des Glénan en 1920 un soir de pleine lune à minuit pile, reçoit des korrigans des îles le pouvoir de parler aux animaux. Dans les 10 aventures de chacun des livres, Jobig résout bien des mystères en compagnie de nombreux animaux soit sur les Glénan ou dans le pays fouesnantais. Sur les îles, il est secondé principalement par la jument Charmante tandis qu'à Mousterlin, c'est la petite chatte Capucine qui l'assiste. Ses aventures, sont aussi le prétexte à découvrir une faune et une flore extraordinaire tant sur les Glénan que dans la région de Fouesnant. Dans le Tome 2, « Par-delà les Glénan » il va même aller jusqu'à Paris et au Jardin des Plantes avec sa mamm-gozh Jeanne. Ces deux livres jeunesse sont illustré par Bruno David. +33 2 98 51 42 07

