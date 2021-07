Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Journée dédicaces et sieste littéraire Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Journée dédicaces et sieste littéraire 2021-07-21 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-21 18:30:00 18:30:00 Les chemins de traverse 4 place Aristide Briand

Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse Journée spéciale avec la maison d’édition Elan Sud et ses auteurs !

9h30-12h30 : dédicaces devant la librairie

14h-16h : sieste littéraire (cour Jauneau du château de Simiane)

16h-18h30 : dédicaces devant la librairie lescheminsdetraverse1@orange.fr +33 4 90 41 38 67 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

