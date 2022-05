Journée dédicaces Colleville-sur-Mer Colleville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

2022-06-06 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00

Colleville-sur-Mer Calvados Après-midi dédicace à Overlord Museum.

Seront présents :

– Christophe PRIME

– Ian PATRICK

– Stéphane CAZENAVE

– Yves CORVER

– François ROBINARD

