Saint-André-de-Majencoules Jardin des Sambucs Gard, Saint-André-de-Majencoules Journée d’écriture Jardin des Sambucs Saint-André-de-Majencoules Catégories d’évènement: Gard

Saint-André-de-Majencoules

Journée d’écriture Jardin des Sambucs, 4 juin 2021-4 juin 2021, Saint-André-de-Majencoules. Journée d’écriture

Jardin des Sambucs, le vendredi 4 juin à 09:30

Vendredi, journée d’écriture animée par Clémentine Magiera, conteuse, auteure, illustratrice et animatrice d’ateliers d’écriture. Départ à 9 h 30 de la visite guidée par Agnès (durée : 1 h), suivie de l’atelier « Écriture en crue » : des passages de galets en rivière montante, des fleurs de rouille, des essaims de verre, des cheminées de fées qui tanguent et se reprennent dans la vitalité du printemps… convoqués par la puissante douceur du jardin qui anime la rive, un moment de partage entre sève et rêve.

52 € (sur inscription, atelier et déjeuner compris)

« Écriture en crue » Jardin des Sambucs Le Villaret, Saint-André-de-Majencoules, Gard, Occitanie Saint-André-de-Majencoules Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:30:00 2021-06-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-André-de-Majencoules Autres Lieu Jardin des Sambucs Adresse Le Villaret, Saint-André-de-Majencoules, Gard, Occitanie Ville Saint-André-de-Majencoules