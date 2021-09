Journée découvertes sportives Loctudy, 10 septembre 2021, Loctudy.

Journée découvertes sportives 2021-09-10 11:00:00 – 2021-09-10 17:30:00 Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif de Kerandouret

Loctudy Finistère Loctudy

Dans la continuité du Forum des associations, la municipalité et la Fédération Française Sports pour Tous

proposent de venir essayer diverses pratiques sportives et tester sa forme.

En effet, ce jour là, le camion du « Road tour » national « Sur la route de la forme » sera stationné au

Complexe sportif. L’objectif affiché de cette opération est « que le sport fasse partie du quotidien de plus de

Français ».

Adultes et enfants sont invités à venir tester leur forme à travers des parcours et jeux

ludiques.

Au cours de l’après-midi, place à la découverte d’activités sportives : à 14h, Qi Gong, à 15h Pilates, à 16h

Gym dansée et Yoga (par Alma Yoga) ,à 17h Gym dansée enfants , à 17h30 Piloxing et cardo/renfo.

Bien entendu, cet évènement sera aussi l’occasion de rencontrer le réseau « Sport pour tous ».

Pass sanitaire obligatoire.

+33 2 98 87 92 67

Dans la continuité du Forum des associations, la municipalité et la Fédération Française Sports pour Tous

proposent de venir essayer diverses pratiques sportives et tester sa forme.

En effet, ce jour là, le camion du « Road tour » national « Sur la route de la forme » sera stationné au

Complexe sportif. L’objectif affiché de cette opération est « que le sport fasse partie du quotidien de plus de

Français ».

Adultes et enfants sont invités à venir tester leur forme à travers des parcours et jeux

ludiques.

Au cours de l’après-midi, place à la découverte d’activités sportives : à 14h, Qi Gong, à 15h Pilates, à 16h

Gym dansée et Yoga (par Alma Yoga) ,à 17h Gym dansée enfants , à 17h30 Piloxing et cardo/renfo.

Bien entendu, cet évènement sera aussi l’occasion de rencontrer le réseau « Sport pour tous ».

Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par