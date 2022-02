JOURNÉE DÉCOUVERTES AU CFA CEPROC CFA CEPROC Paris Catégorie d’évènement: Paris

JOURNÉE DÉCOUVERTES AU CFA CEPROC CFA CEPROC, 11 février 2022, Paris. JOURNÉE DÉCOUVERTES AU CFA CEPROC

CFA CEPROC, le vendredi 11 février à 08:00

Découverte métiers – Boulangerie au CFA CEPROC ———————————————- Le 18 février prochain se déroule une Découverte du métier de boulanger.ère (9h-11h) au CEPROC en partenariat avec l’Opcommerce. _**CFA CEPROC, 19 Rue Goubet, 75019 Paris**_ **Au programme : démonstration métier par un professionnel et façonnage de brioches par les jeunes !** **L’inscription des jeunes se fait en ligne** **via le lien d’inscription joint.** Il est également possible de venir avec un groupe de plusieurs jeunes ! Dans ce cas, merci de prévenir en envoyant un mail à [**[apprentissage@convergence93.fr](mailto:apprentissage@convergence93.fr)**](mailto:apprentissage@convergence93.fr) DECOUVERTE DU METIER DE BOULANGER.ERE CFA CEPROC 19 Rue Goubet, 75019 Paris Paris Quartier d’Amérique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T08:00:00 2022-02-11T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu CFA CEPROC Adresse 19 Rue Goubet, 75019 Paris Ville Paris lieuville CFA CEPROC Paris

CFA CEPROC Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JOURNÉE DÉCOUVERTES AU CFA CEPROC CFA CEPROC 2022-02-11 was last modified: by JOURNÉE DÉCOUVERTES AU CFA CEPROC CFA CEPROC CFA CEPROC 11 février 2022 CFA CEPROC Paris Paris

Paris