Journée découverte Yoga de Samara Lavergne Lavergne Catégories d’Évènement: Lavergne

Lot-et-Garonne

Journée découverte Yoga de Samara Lavergne, 28 janvier 2023, Lavergne . Journée découverte Yoga de Samara Salle des fêtes Lavergne Lot-et-Garonne

2023-01-28 09:30:00 – 2023-01-28 17:30:00 Lavergne

Lot-et-Garonne 70 70 EUR L’association Hôme Sama vous propose une journée découverte du Yoga de Samara. C’est un art traditionnel de la méditation en mouvement qui agit à la fois sur le corps, les émotions et la pensée. Vous vous relierez à votre propre paix intérieure dans un espace empli de bienveillance et de convivialité. Le midi, repas auberge espagnole. Tenue souple et claire recommandée. L’association Hôme Sama vous propose une journée découverte du Yoga de Samara. C’est un art traditionnel de la méditation en mouvement qui agit à la fois sur le corps, les émotions et la pensée. Le midi, repas auberge espagnole. Tenue souple et claire recommandée. +33 6 23 99 19 16 Association Hôme Sama ©Hôme Sama

Lavergne

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lavergne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lavergne Adresse Salle des fêtes Lavergne Lot-et-Garonne Ville Lavergne lieuville Lavergne Departement Lot-et-Garonne

Lavergne Lavergne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavergne/

Journée découverte Yoga de Samara Lavergne 2023-01-28 was last modified: by Journée découverte Yoga de Samara Lavergne Lavergne 28 janvier 2023 Lavergne Lot-et-Garonne Salle des fêtes Lavergne Lot-et-Garonne

Lavergne Lot-et-Garonne