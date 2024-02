Journée découverte Devant l’Office de Tourisme Tréhorenteuc, vendredi 16 février 2024.

De bonnes chaussures au pied, partez en compagnie de Guillaume pour voir et écouter l’essentiel de Brocéliande en une journée. Au programme, trois sites légendaires le val sans retour,le jardin aux moines et la fontaine de Barenton, et des anecdotes, contes d’ici et d’ailleurs et histoires locales, le tout saupoudré d’humour. Vous ne verrez pas passer la journée. Cette balade contée est accessible à tous, petits et grands.

Guillaume est membre de la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande.

-> RDV à 9h45, retour vers 16h30.

-> Accessibilité 7 km de marche, chemins escarpés, prévoir chaussures adaptées, porte-bébé. Le déplacement entre les sites se fait en voiture. Déconseillé aux moins de 5 ans.

-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.

-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, règlement en espèce ou chèque. .

Début : 2024-02-16 10:00:00

fin : 2024-02-16 16:30:00

Devant l’Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne legendesbroceliande@gmail.com

L’événement Journée découverte Tréhorenteuc a été mis à jour le 2024-02-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande