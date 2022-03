Journée découverte : Shotokan Karaté Club Argagnon, 19 mars 2022, Argagnon.

Journée découverte : Shotokan Karaté Club Argagnon

2022-03-19 – 2022-03-19

Argagnon Pyrénées-Atlantiques Argagnon

Cours dispensés les mercredis de 18h à 19h15 pour les 5-13 ans, de 19h15 à 20h45 pour les ados et adultes, les samedis de 9h à 10h30 pour les ados et adultes et de 10h30 à 12h pour les 5-13 ans.

Cours dispensés les mercredis de 18h à 19h15 pour les 5-13 ans, de 19h15 à 20h45 pour les ados et adultes, les samedis de 9h à 10h30 pour les ados et adultes et de 10h30 à 12h pour les 5-13 ans.

+33 6 20 71 34 79

Cours dispensés les mercredis de 18h à 19h15 pour les 5-13 ans, de 19h15 à 20h45 pour les ados et adultes, les samedis de 9h à 10h30 pour les ados et adultes et de 10h30 à 12h pour les 5-13 ans.

Argagnon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par