2 et 3 octobre 10h-18h Port de La Baule-Le Pouliguen / Quai Rageot de la touche Village découverte Primonial Team Sébastien Rogues : * **Visite de l’Ocean Fifty Primonia**l : Ouverture de 10h à 18h, visite de 10 min tous les 1/4 d’heure par groupes de 7 sans inscription * **Animation Winch Harken** * **Dégustation de plats apertisés :** Les habitants de La Baule ne pourrons pas naviguer sur l’Ocean Fifty Primonial, l’idée est alors de les immerger dans l’univers de la course au large et de ses secrets. L’alimentation est un de ses sujets particulièrement important, l’objectif est donc de faire découvrir les coulisses de la course au large. * **Prise de parole de Sebastien et Matthieu** : Animer par un speaker, prise de parole de Sébastien et Matthieu pour présenter la Transat Jacques Vabre, le programme sportif du trimaran, la course au large en général et interagir avec le public. Suivi d’une séance de dédicaces. * **Tente vidéo** : Plusieurs vidéos retraçant les moments forts de le Primonial Sailing Team depuis 2019. * **Atelier dessin** : Atelier dessin de la cartographie de la Transat Jacques Vabre sur des petits formats que les enfants pourront conserver. * **Tente SNSM** : Animation des équipes de la SNSM afin de prévenir sur les dangers de la mer et les différentes opérations d’assistance pouvant avoir lieu en cas d’accident avec des trimarans. Pass sanitaire obligatoire Entrée par l’esplanade Benoit côté plage

Quai Rageot de la touche Port de La Baule-Le Pouliguen 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



